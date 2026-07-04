В Китае в результате наводнений не выжили два человека

Xinhua: на севере Китая при паводках и наводнениях не выжили два человека

На севере Китая в результате сильных ливней и последующих наводнений и паводков как минимум два человека не выжили. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Согласно информации агентства, трагические инциденты произошли в сельских районах, подчиненных городу Тунляо в автономном районе Внутренняя Монголия. Отмечается, что экстренные службы КНР активно работают над оказанием помощи пострадавшим.

Каждое лето проливные дожди наносят значительный ущерб различным регионам Китая, включая Пекин, вызывая наводнения, разрушения и унося человеческие жизни.

До этого сообщалось, что в результате наводнения в Кот-д'Ивуаре не выжили 59 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Абиджане, который является экономическим центром страны. Основной удар стихии пришелся на районы Аттекубе и Йопугон, где проживает преимущественно бедное население.

Ранее в Тюмени произошло наводнение после ливня.