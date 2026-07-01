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Общество

В африканской стране почти 59 человек погибли во время наводнения

В Кот-д'Ивуаре жертвами наводнения стали 59 человек
em_concepts/Shutterstock/FOTODOM

В результате произошедшего в последние дни наводнения в Кот-д'Ивуаре погибли 59 человек. Об этом сообщил официальный представитель правительства Амаду Кулибали, пишет Reuters.

«Наводнения унесли в стране жизни 59 человек», — сказал он.

Больше всего жертв насчитывается в экономической столице страны городе Абиджан. Наибольшие разрушения зафиксированы в кварталах Аттекубе и Йопугон, где проживает бедное население.

14 июня стало известно, что более 4 тыс. га сельхозземель, часть из которых засеяны пшеницей, затопило в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубани. Жителей хутора Плавни предупредили о возможной эвакуации.

Позже в Крымском районе был введен режим ЧС из-за угрозы подтопления. От воды пострадали 1,9 тыс. га озимой пшеницы. Кроме того, затоплены хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник».

Ранее в Тюмени произошло наводнение после ливня.

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