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Общество

В Ставрополе остановили распространение огня на горящем складе

В Ставрополе пожар на складе локализовали на 5 тыс. кв. метров

В Ставрополе пожар на складе локализовали на площади в 5 тыс. кв. м, сообщает в «Максе» региональное управление МЧС.

4 июля в северо-западном районе Ставрополя загорелся склад лакокрасочных материалов — изначально на площади около 1 тыс. кв. м, позднее она увеличилась до 5 тыс. «квадратов». Причиной пожара стала разгерметизация баллона с газом. Предварительно, пострадал один человек.

МЧС нарастило количество сил и средств, участвующих в борьбе с огнем. В готовность привели аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники и задействовали вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В процессе тушения на месте возгорания частично обрушилась кровля.

Местная жительница Елизавета рассказала «Газете.Ru», что из-за возгорания на складе лакокрасочных изделий в воздухе летали частицы резины и чувствовался специфичный запах. Когда она увидела, что «солнце затмилось», вышла на улицу. Там было слышно громыхание покрышек.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.

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