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Общество

Первый пациент с лихорадкой Эбола выписан из больницы во Франции

Во Франции из больницы выписали первого пациента с лихорадкой Эбола
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Прибывший из Африки во Францию медработник, у которого выявили лихорадку Эбола, выписан из больницы. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения республики Стефани Рист.

«Несмотря на то, что у него наблюдались лишь незначительные симптомы, он находился под медицинским наблюдением и строгим контролем и смог безопасно вернуться домой», — говорится в заявлении главы минздрава республики.

В конце июня во Франции выявили первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики (ДР) Конго.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует методов лечения и вакцин. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДР Конго и Уганде.

Ранее вирусолог раскрыл, угрожает ли Эбола россиянам.

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