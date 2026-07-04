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Молодых людей оштрафовали за «дикие пляски» у храма в центре Москвы

«Осторожно, новости»: четверо москвичей получили штраф за лезгинку у храма

В Москве четверых молодых людей оштрафовали за лезгинку у храма святителя Николая Чудотворца в Кленниках на Китай-городе, пишет «Осторожно, новости».

Telegram-канал сообщает, что ранним утром 4 июля молодые люди вместе станцевали у церкви на улице Маросейка. Прохожие сняли их на видео, которое появилось в одном из правых каналов. Там мужчин назвали «абу-бандитами», а их танец — «дикими плясками».

Согласно публикации, роликом заинтересовались в МВД. На молодых людей составили протокол за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания из-за того, что в кадр попал храм, и выписали штраф по 30 тыс. руб.

По словам водителя машины, откуда раздавалась музыка, под которую танцевали лезгинку, он не собирался ничего осквернять, а молодые люди ему не знакомы. Мужчины же объяснили, что во время прогулки услышали музыку и решили потанцевать. Церковь они при этом не заметили.

В мае москвичку Ксению Белоусову, снявшую видео с кальяном на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал девушку виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью по делу о наркотиках. Как видео из бара обернулось лишением свободы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россиянке придется заплатить 1 млн руб. за танцы на мемориале.

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