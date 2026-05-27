«Я верующая, хожу в церковь»: сделавшую кальян на куличе москвичку отправили в колонию

Снявшую видео с кальяном на куличе москвичку приговорили к трем годам колонии

Сотрудница московского бара Kisski и ее кальян на куличе

Москвичку Ксению Белоусову, снявшую видео с кальяном на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал девушку виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью по делу о наркотиках. Как видео из бара обернулось лишением свободы — в материале «Газеты.Ru».

Из бара в колонию

Лефортовский суд Москвы приговорил 27-летнюю Ксению Белоусову к трем годам и 25 дням колонии общего режима по делу об оскорблении чувств верующих. Девушку взяли под стражу сразу после оглашения приговора.

Суд признал москвичку виновной после истории с видео, которое она сняла в баре на Сретенке в апреле. Тогда Белоусова сделала из пасхального кулича чашу для кальяна, записала ролик и выложила его в соцсети. После волны возмущения видео удалили, а сама девушка публично извинилась.

Дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку подсудимая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

В последнем слове девушка заявила, что считает себя верующей, показала грамоты и свидетельство о крещении. Адвокат просил учесть, что она занимается благотворительностью.

«Вину я по-настоящему признала, я раскаиваюсь и считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важны атрибуты святой Пасхи. Я верующая, хожу в церковь. <…> Я трудоустроена, и у меня была подработка. Прошу наказание в виде штрафа», — процитировал Белоусову Telegram-канал «Осторожно, новости».

Прокуратура Москвы уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.

«Срок все-таки не за кулич»

Реальный срок оказался связан не только с роликом. Во время процесса выяснилось, что Белоусова уже была осуждена условно за хранение более пяти граммов мефедрона. Новое преступление она совершила в период испытательного срока, поэтому условное наказание отменили.

Как следует из материалов дела, еще в августе 2025 года Ксению Белоусову осудили по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Тогда суд назначил ей три года лишения свободы условно.

По данным РИА Новости, девушку остановили сотрудники полиции на улице — визуально она находилась в состоянии опьянения. Во время досмотра у нее нашли два свертка с мефедроном общей массой 5,75 грамма.

На этапе следствия Белоусова полностью признала вину и заявила, что приобрела наркотик для личного употребления.

Приговор Ксении Белоусовой вызвал споры. Журналистка Ксения Собчак заявила, что наказание выглядит несоразмерным. По ее мнению, девушка могла бы «жить обычной жизнью — создать семью, работать, платить налоги», однако вместо этого получила реальный срок. Собчак также сравнила историю с делом нижегородца Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП.

«Чей же поступок более общественно опасный — вопрос риторический <…> Хотелось бы направить энергию доносчиков на защиту женщин от домашнего насилия, детей от побоев или стариков от мошенников. Но там почему-то энтузиазма у профессиональных борцов за нравственность обычно значительно меньше», — написала она.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова, напротив, заявила, что общество неверно воспринимает суть приговора. По ее словам, Белоусова получила срок прежде всего из-за прежнего дела о наркотиках и нарушения испытательного срока.

«Но срок она получила все-таки не за кулич. За наркотики и за глупость», — подчеркнула Ахмедова.

Она также отметила, что без условного срока по предыдущему делу история с видео, вероятно, закончилась бы штрафом, а не колонией.