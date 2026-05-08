Россиянке придется заплатить миллион рублей за танцы на мемориале

В Кургане женщина станцевала на мемориале и получила штраф миллион рублей

Суд в Кургане приговорил 35-летнюю местную жительницу к штрафу в размере 1 миллиона рублей за публичное осквернение воинского мемориального комплекса. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 25 июля в Кургане на Мемориальном комплексе воинам-зауральцам, павшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века. Пьяная женщина поднялась на памятное сооружение и начала танцевать.

Очевидцы сняли происходящее на видео, запись быстро распространилась в соцсетях. Личность злоумышленницы установили, следственные органы квалифицировали поступок женщины по статье о реабилитации нацизма. Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

До этого в Смоленске подростки прикурили сигарету от пламени Вечного огня. Они записали свой поступок на видео, а затем выложили его в сеть на всеобщее обозрение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Костроме подростки пожарили зефир на Вечном огне.