В Новосибирской области возобновили работу АЗС с контролем заправки

В Новосибирской области возобновили работу несколько автономных безоператорных АЗС с дистанционным контролем, чтобы повысить доступность топлива. Об этом говорится на сайте правительства региона.

По его словам, несмотря на напряженную ситуацию с топливом, пассажирский транспорт и все коммунальные службы продолжают работать в обычном режиме.

В регионе по-прежнему закрыта значительная часть заправок, на действующих пунктах образуются очереди; первоочередное обеспечение топлива предусмотрено для экстренных служб, коммунальных и специализированных автопарков, а также пассажирского транспорта.

3 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что местные предприятия жизнеобеспечения и организации оперативных служб обеспечиваются горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке. Кроме того, он призвал жителей региона планировать поездки с учетом «обстановки».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.