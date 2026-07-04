В Екатеринбурге избрали меру пресечения мужчине, стрелявшему из рогатки по автобусам

Жителя Екатеринбурга арестовали за стрельбу по автобусам и ранение пассажира

Жителя Екатеринбурга Даниила Баяндина арестовали за стрельбу из рогатки по пассажирским автобусам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов Свердловской области.

Ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения было рассмотрено Чкаловским районным судом Екатеринбурга.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии основания для удовлетворения ходатайства следователя и избрал Даниилу Баяндину меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 августа 2026 года», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что решение суда пока не вступило в законную силу. Стороны все еще имеют возможность обжаловать постановление в апелляционном порядке.

Как отмечается в публикации, органы предварительного расследования установили, что екатеринбуржец во время совершения правонарушения находился в своей квартире на улице Лучистой. Мужчина с помощью рогатки и металлических шариков несколько раз выстрелил из окна по движущимся автобусам, причинив значительный имущественный ущерб трем компаниям-перевозчикам. Более того, из-за действий Баяндина пострадал один из пассажиров.

Telegram-канал Baza сообщил о данном инциденте 24 июня. При этом журналисты утверждали, что стрельба по автобусам велась из пневматического оружия. После случившегося нарушитель скрылся и был объявлен в розыск.

Ранее во Владимире осудили мужчину, стрелявшего с балкона по группе подростков.