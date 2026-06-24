Неизвестный обстрелял автобусы в Екатеринбурге, пуля попала в пассажира

Baza: один человек пострадал при стрельбе по автобусам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял два пассажирских автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, по транспорту стреляли из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла транспортных средств и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.

После случившегося стрелявший скрылся. Сотрудники полиции проводят мероприятия по его розыску.

Местные жители предположили, что стреляли со стороны строящихся поблизости домов. По их словам, подобные случаи в этом районе уже происходили ранее. В частности, до этого стрельбой из пневматического оружия были повреждены несколько автомобилей на соседней парковке.

До этого во Владимире мужчина получил срок за стрельбу с балкона по 17-летнему студенту. Инцидент произошел еще в октябре 2025 года в квартире на улице Василисина, где гостил 49-летний житель Казани. Он вместе с хозяином распивал спиртное, а затем решил испытать пневматическую газобаллонную многозарядную винтовку, принадлежавшую знакомому. Выйдя на балкон, мужчина выстрелил и попал в юношу, который шел по тротуару с друзьями в 20 метрах от дома.

Ранее мужчина открыл стрельбу по прохожим в Петрозаводске.