Суд наказал мужчину, стрелявшего в подростка из пневматики во Владимире

Во Владимире осудили мужчину за стрельбу с балкона по группе подростков

Во Владимире мужчина получил срок за стрельбу с балкона по 17-летнему студенту, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в квартире на улице Василисина, где гостил 49-летний житель Казани. 17 октября он вместе с хозяином распивал спиртное, а затем решил испытать пневматическую газобаллонную многозарядную винтовку, принадлежавшую знакомому.

Выйдя на балкон, мужчина произвел выстрел и попал в юношу, который шел по тротуару с друзьями в 20 метрах от дома. В результате подросток получил сквозное ранение плеча, повлекшее легкий вред здоровью.

Позднее злоумышленника заключили под стражу. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Суд назначил ему 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее мужчина открыл стрельбу по прохожим в Петрозаводске.