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Общество

В Калининградской области возобновили продажу бензина и дизеля

В Калининградской области снова начали продавать бензин и дизель на 11 АЗС
Global Look Press

В Калининградской области снова начали продавать бензин и дизель на 11 автозаправках (АЗС) местной сети «Балтнефть», написал в Telegram-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Чиновник уточнил, что пока речь идет только о 92-м бензине. Его и дизель все автомобилисты теперь смогут приобрести в Калининграде на АЗС на улицах Александра Невского, Горького, Дзержинского, Олега Кошевого, Красной и Балтийском шоссе. А в области продажи возобновились на заправках на Калининградском шоссе в Гурьевске, Октябрьской улице в Черняховске, Балтийской улице в поселке Коврово и на улице Суворова в Советске.

«Ограничения на отпуск топлива пока продолжают действовать: бензин — 30 литров, дизель — 60 литров», — отметил глава региона.

Он выразил надежду на то, что принятые меры приведут к сокращению очередей на АЗС и призвал водителей помнить о взаимном уважении и не устраивать конфликтов.

На этой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России действительно сложилась нелегкая ситуация с топливом. Однако, по ее словам, надо «не охать-ахать, а вместе искать решение». Таким образом она ответила томскому сенатору Виктору Крессу, который заявил, что правильно было бы отдать приоритет в обеспечении топливом агропромышленному комплексу.

Ранее драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.

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