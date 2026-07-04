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«Устроили битву за бензин»: драка двух водительниц попала на видео

В Краснодаре водительницы подрались в очереди на АЗС

В Юбилейном микрорайоне Краснодара женщины подрались якобы из-за бензина. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

«Автоледи устроили битву за бензин», — описывают ситуацию авторы публикации. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что драка двух женщин происходит в очереди на АЗС. Одна автомобилистка пинала ногами другую девушку, пока подошедший мужчина не разнял их.

«В любой ситуации надо оставаться человеком, если сейчас из-за бензина такие потасовки случаются, что же будет дальше, аж страшно становится», — комментируют видео подписчики Telegram-канала.

До этого в Ростове-на-Дону мужчина душил велокурьера.

Молодой человек занимается организацией праздников и работает курьером. Он вышел из магазина в курьерской куртке с пакетами, когда на него сбоку налетел мужчина, схватил за шею, навалился и толкнул обратно в магазин.

Молодому человеку удалось спрятаться в подсобном помещении торговой точки. Однако нападавший не ушел, а остался у магазина и стал пинать ногами электровелосипед курьера. Как рассказал изданию пострадавший, он лично знаком с нападавшим и считает, что тот хочет избавиться от него как от конкурента — оба занимаются организацией праздников.

Ранее грузовик со стройматериалами влетел в забор ТЭЦ, и это попало на фото.

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