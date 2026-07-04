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Общество

Силовики нагрянули в питерский ночной клуб, где гости заражались обезьяньей оспой

Силовики провели рейд в клубе Cabaret из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ
Global Look Press

Силовики совершили рейд в ночной клуб Cabaret в Санкт-Петербурге в связи с подозрениями в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Клуб на Разъезжей известен скандальной репутацией. По информации источника, среди его постоянных гостей выявляли случаи заражения обезьяньей оспой.

Во время рейда в помещении клуба находились около 400 человек — их также проверили на предмет хранения и употребления запрещенных веществ.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители установили личности организаторов вечеринок в этом заведении, решается вопрос о возбуждении административного дела (ст. 6.21 КоАП; пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

До этого в России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей — владелец, администратор и арт-директор бара.

Ранее в Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ.

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