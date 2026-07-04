Миронов предложил принцип трех «П» для приезжающих мигрантов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил применять к мигрантам принцип трех «П». Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Выступая на съезде партии, парламентарий заявил, что иностранные граждане, которым действительно необходимо приехать в Россию, должны руководствоваться принципом «пришел, поработал, попрощался».

Кроме того, Миронов выразил мнение, что менее 30% мигрантов приезжают в Россию именно с целью трудоустройства. В связи с этим он поставил под сомнение целесообразность пребывания в стране остальных приезжих.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в России нужно принять меры в отношении мигрантов, чьи дети находятся в стране нелегально и не ходят в детсады или школы.

Он напомнил, что с января 2026 года территориальные органы МВД, региональные власти и муниципалитеты обязаны обмениваться данными о таких детях — информацией об итогах их тестирования по русскому языку, зачислении в школы, регистрации по месту пребывания и другими сведениями.

Ранее Медведев рассказал, в каких случаях мигрантов надо выдворять из страны.