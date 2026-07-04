Минпросвещения ожидает указ об особом статусе педагогов

Минпросвещения: указ об особом статусе педагогов ожидается в ближайшее время

Министерство просвещения России в ближайшее время ожидает указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость педагогов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область, говорится на сайте ведомства.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов», — сказал он.

Такой статус также «гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье».

28 июня президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. На съезде партии в Москве глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.

Ранее в Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах.