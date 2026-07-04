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Общество

Братья-близнецы из Алтайского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике

Рособрнадзор: в Алтайском крае близнецы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

В Алтайском крае произошел уникальный случай — на ЕГЭ по физике братья-близнецы из города Заринска получили по 100 баллов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Рособрнадзора в «Максе».

«В Алтайском крае зафиксирован уникальный случай: братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из города Заринска получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Выпускники школы №15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году», — отмечается в публикации ведомства.

Известно, что оба брата — золотые медалисты. Кроме физики, выпускники успешно сдали экзамены по русскому языку и математике. Александр получил – 94 и 86 баллов, а Сергей — 91 и 88 баллов соответственно.

Во время учебы в школе мальчики не раз становились победителями или призерами олимпиад. Так, братья являются призерами Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников по физике (ОРМО) и олимпиады по физике, проводимой АО «Алтай-Кокс». Достижения ребят отмечены Алтайским государственным университетом на церемонии «Парад Звезд».

Продолжить свое обучение Александр и Сергей планируют в Томске. Свою жизнь они хотят связать с нефтегазовым делом.

До этого в Санкт-Петербурге незрячая выпускница Дарья Василенко набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе. Девушка призналась, что сама не ожидала такого результата. Это первый подобный случай за всю историю ЕГЭ.

Ранее в ВШЭ объяснили рост числа набравших 100 баллов на ЕГЭ .

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