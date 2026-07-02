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Незрячая выпускница набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе

Mash на Мойке: незрячая выпускница набрала на ЕГЭ 100 баллов по двум предметам
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге незрячая выпускница Дарья Василенко набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девушка призналась, что сама не ожидала такого результата. Это первый подобный случай за всю историю ЕГЭ, подчеркивают журналисты.

«Самым непростым оказался экзамен по литературе: темы по Салтыкову-Щедрину поставили в тупик, поэтому сочинение она писала по «Тихому Дону». А вот любимым произведением школьной программы называет «Преступление и наказание». Мол, к этому роману хочется возвращаться снова и снова, потому что каждый раз он открывается по-новому», — сказано в посте.

Девушка еще не определилась, на каком направлении хочет учиться, выбирает между филологией и журналистикой, следует из материала.

Дарья — восьмикратная чемпионка России по плаванию и кандидат в мастера спорта. Она, как выяснил «Mash на Мойке», мечтает выступить на Паралимпийских играх. А также пишет стихи, играет на фортепиано, любит петь и даже успела попробовать футбол для слепых. По словам девушки, времени в период подготовки к экзаменам ей хватало почти на все — кроме сна.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выпускнице столичной школы № 1409 Екатерине Малковой, которая получила 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом в истории экзамена. Школьница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

Ранее в Иркутской области школьника удалили с ЕГЭ из-за необычных очков.

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