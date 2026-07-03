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Общество

В ВШЭ объяснили рост числа набравших 100 баллов на ЕГЭ

Профессор ВШЭ Болотов: рост числа стобалльников связан с подготовкой к ЕГЭ
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Рост числа выпускников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов, связан с подготовкой учеников, а не нарушениями или списыванием. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Викторов Болотов в разговоре с ТАСС.

«Конкуренция в университете возрастает, вы видели сокращение бюджетных мест и так далее. И поэтому будущие абитуриенты, выпускники школ, более плотно готовились к сдаче единого государственного экзамена», — объяснил он.

До этого сообщалось, что в 2026 году выросло количество выпускников с высокими результатами ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом. В частности, количество участников, набравших 100 баллов, увеличилось почти на 2 тысячи, а число 200-балльников возросло на 600. Также зафиксирован рост среди 300-балльников (+63 человека) и 400-балльников (+7 человек). ЕГЭ-2025 на 100 баллов сдали 5780 выпускников.

Ранее Греф назвал ЕГЭ «отыгравшим свою роль».

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