В Белгороде после атаки ВСУ загорелся мусорный полигон

Мэр Белгорода сообщил о пожаре на полигоне ТБО после атаки ВСУ

В Белгороде произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, для ликвидации возгорания на место выехали пожарные.

Демидов также сообщил, что вечером 3 июля украинский дрон атаковал многоквартирный дом. Он уточнил, что беспилотник сдетонировал в дереве рядом со зданием, в результате повреждено остекление нескольких квартир. По данным мэра, пострадавших нет.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что несколько человек получили травмы в результате атак украинских беспилотников на регион. В селе Борщово Погарского района дрон-камикадзе атаковал мирных жителей, один мужчина не выжил. Еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района, водитель госпитализирован. В Суземке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, пострадала женщина. Всем пострадавшим, по словам главы региона, оказывается медицинская помощь.

Ранее дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа.