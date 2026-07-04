Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

В Белгороде после атаки ВСУ загорелся мусорный полигон

Мэр Белгорода сообщил о пожаре на полигоне ТБО после атаки ВСУ
Сергей Аверин/РИА Новости

В Белгороде произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, для ликвидации возгорания на место выехали пожарные.

Демидов также сообщил, что вечером 3 июля украинский дрон атаковал многоквартирный дом. Он уточнил, что беспилотник сдетонировал в дереве рядом со зданием, в результате повреждено остекление нескольких квартир. По данным мэра, пострадавших нет.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что несколько человек получили травмы в результате атак украинских беспилотников на регион. В селе Борщово Погарского района дрон-камикадзе атаковал мирных жителей, один мужчина не выжил. Еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района, водитель госпитализирован. В Суземке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, пострадала женщина. Всем пострадавшим, по словам главы региона, оказывается медицинская помощь.

Ранее дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!