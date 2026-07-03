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В Челябинске школьница устроила пожар на кухне, это попало на видео

В Челябинске девушка устроила пожар во время приготовления еды

В Челябинске приготовление еды закончилось для школьницы пожаром. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По данным ведомства, девушка решила разогреть наггетсы на сковороде, но в какой-то момент масло на сковороде воспламенилось.

На кадрах с места видно, как подросток поднимает крышку и тут же вспыхивает огонь. Запаниковав, несовершеннолетняя включила вытяжку, чем усугубила ситуацию. Она также пыталась залить сковороду водой, но в этот момент произошла вспышка. В результате пламя распространилось и на другие предметы.

«К счастью, никто не пострадал, но урок вышел дорогим. Пожарные напоминают: вода и горячее масло – опасное сочетание!», – резюмировали в МЧС.

До этого в Забайкалье стену дома проломило после взрыва холодильника. Местные жители чинили технику, но в какой-то момент раздался хлопок и рухнула стена, которая отделяла жилое помещение от общедомового коридора.

Во время инцидента никто не пострадал. Несущие конструкции не пострадали. Восстановление перегородки взяла на себя управляющая компания.

Ранее сообщалось, что россиянин сжег многоквартирный дом после ссоры с бывшей женой.

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