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Общество

Сильная гроза обрушилась на Московский регион

Сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Сильная гроза с ливнем началась в Московском регионе. Об этом сообщают корреспонденты «Газеты.Ru».

Так, на юго-востоке региона начался сильный ливень, раздаются мощные раскаты громы. Сильный дождь идет в Лыткарино, Раменском, Жуковском и Лыткарино.

По данным ТАСС, гроза также пришла в район Домодедово. Жители севера, северо-запада и запада не слышат раскатов грома, однако также сообщают, что идет сильный дождь. Обильные осадки зафиксированы и в других районах столицы, в том числе в центре.

До этого синоптики о потенциальной опасности погоды в Москве и области. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в регион придет южный циклон с ливнями.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, до середины июля дожди в Москве будут идти каждый день.

Власти столицы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ученые сообщили о сильнейшей магнитной буре на Земле.

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