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Москвичей предупредили о сезоне дождей на полмесяца

Леус: в Москве до середины июля каждый день будут идти дожди
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве до середины июля будут идти дожди каждый день. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает канал «Осторожно, Москва».

По его словам, из-за циклона с дождем, который идет на Москву, погода начнет портиться уже в эти выходные, начинается похолодание.

«Погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юга циклон. В такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — сказал Леус.

В Гидрометцентре России ранее рассказали, что 4 июля погода ухудшится в южной половине Центрального федерального округа (ЦФО), 5 июля похолодание придет в восточную часть округа, а 6 июля сдвинется на северо-восток ЦФО.

Ожидается, что на юге и юго-востоке Московской области сильный дождь с грозой будет идти 4 июля, а 5 июля циклон сместится в восточную половину области. В Москве 4 июля возможна гроза, днем потеплеет до +23°C. 5 июля ночью в столице будет до +17°C, а днем до +21°C, также ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с.

Ранее синоптик предупредила об аномально жаркой погоде в ряде регионов России.

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