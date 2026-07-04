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В ФСБ рассказали, какие задания выполнял задержанный на Кубани агент СБУ

Задержанному на Кубани агенту СБУ поручали сообщать о прибытии в Сочи представителей власти
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Агенту Службы безопасности Украины (СБУ), задержанному в Краснодарском крае, поручали добывать сведения о прибытии в Сочи представителей органов власти. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, СБУ поручили мужчине добывать информацию о графике прибытия на режимные объекты в Сочи представителей органов власти и иностранных делегаций.

Завербованный агент также должен был предоставлять украинским спецслужбам данные об охране важных объектов критической инфраструктуры, таких как объекты ТЭК, и расположении систем противовоздушной обороны.

До этого на допросе задержанный признался, что по заданию украинских кураторов фиксировал уровни радиосигналов для того, чтобы ВСУ использовали их при планировании атак, а также передавал координаты военных объектов и нефтехранилищ, расположенных в Краснодарском крае.

Ранее в России гражданка Украины получила 17 лет за шпионаж.

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