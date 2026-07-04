Задержанный на Кубани агент СБУ признался в передаче в Киев координат стратегических объектов

Задержанный на Кубани агент СБУ признался в передаче координат нефтехранилищ на Кубани

Задержанный в Краснодарском крае агент Службы безопасности Украины (СБУ) признался на допросе, что передал Киеву координаты расположения военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

На допросе задержанный признался, что сам вышел на связь с представителями СБУ и получил задание от сотрудника украинского ведомства передать координаты систем противовоздушной обороны (ПВО), нефтехранилищ и войсковой части, расположенных в Краснодарском крае.

По поручению куратора мужчина скачал приложение, установил радиосигнал у военного объекта и передал СБУ координаты указанных мест.

Ранее в Крыму задержали агентов украинских спецслужб, которые получили задание совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Один из фигурантов сознался, что он должен был поднять тайник со взрывчаткой и разместить ее в определенном месте для подрыва железнодорожного полотна.

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