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Общество

ФСБ показала допрос задержанного в Крыму агента украинских спецслужб

ФСБ: пойманный в Крыму агент Киева рассказал, где должен был заложить взрывчатку
ФСБ РФ

Задержанные в Крыму россияне рассказали, что должны были сделать по заданию Киева помимо передачи данных. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

На допросе один из задержанных сообщил, что должен был заложить взрывное устройство на железнодорожное полотно.

«В ноябре 2024 года я получил задание от куратора Сергея поднять тайник со взрывчаткой, а позже переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна», — пояснил фигурант.

Подельников задержали 2 июля. По данным ведомства, задержанные 58 и 40 лет собирали и передавали своему куратору через мессенджер Telegram сведения о расположении объектов Вооруженных сил России на территории Крыма, объектах критической инфраструктуры, а также о движении железнодорожных составов по Крымскому мосту.

В ФСБ сообщили, что для продолжения противоправной деятельности подозреваемые получили через тайник компоненты для изготовления радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов. Эти предметы были обнаружены и изъяты во время обысков.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в спецслужбе, задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее в России приговорили гражданку Украины за шпионаж.

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