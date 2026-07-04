В аэропорту Калининграда могут изменить расписание из-за ограничений в Ленобласти

В аэропорту Калининграда возможны изменения в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения в Ленобласти повлияли на возможность использования маршрутов для полетов в Калининград и обратно, в связи с чем в аэропорту Храброво могут изменить расписание. В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга.

При введении ограничений рейсы могут задерживаться или отменяться. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о времени вылета на стойках регистрации или в службах информации аэропортов. В зависимости от продолжительности задержки авиакомпания обязана предоставить определенные услуги: при задержке от двух часов — напитки, от четырех — горячее питание, при переносе рейса на следующий день — гостиницу и трансфер. Эти нормы закреплены в Воздушном кодексе РФ и международных правилах перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в двух российских аэропортах ввели временные ограничения.