Сын Ирины Усольцевой заявил, что его отстранили от поисков семьи

Сын Усольцевой заявил, что ему не дают участвовать в поисках

Даниил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, заявил, что его не допускают к поискам своей матери. Об этом он сообщил ТАСС.

Он выразил удивление, потому что считает, что в первые поиски хорошо себя проявил. Кроме того, Баталов отметил, что является человеком с опытом и медалями за спортивный туризм, в то время как к поискам допускаются даже волонтеры.

«Для меня совсем непонятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня», — сказал он.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их маленькая дочь отправились в поход в сентябре прошлого года, но вскоре перестали отвечать на звонки. Это привело к масштабным поискам, которые прекратили в холодное время года, но позже возобновили.

На месте поисков обнаружили обломок лыжной палки, но еще не доказано, что она принадлежала семье. По словам сына Ирины, Сергей считал такие палки лишним грузом во время походов и предпочитал, чтобы руки были свободны.

Ранее сообщалось, что семью Усольцевых могли вывезти на плато Путорана.