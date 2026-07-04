Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Сенатор предложил автоматически пересчитывать плату за избыточное отопление

Сенатор Голов: россияне могут получить перерасчет за избыточное отопление
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

Россияне должны автоматически получать перерасчет за отопление, если тепло продолжали подавать в дома в теплую погоду. Об этом рассказал член Совета Федерации Олег Голов в интервью ТАСС.

«Инструментарии для перерасчета есть, они существуют. Важно, чтобы это было больше в автоматическом режиме, чтобы граждане не бегали по кабинетам с квиточками, чтоб им сделали те или другие перерасчеты, чтобы это не было дополнительной нагрузкой на управляющие компании», — сообщил он.

Сенатор также отметил, что ресурсоснабжающим организациям следует учитывать погодные условия и своевременно снижать подачу тепла. При этом, подчеркнул он, необходимо найти решение, которое не приведет к росту тарифов для населения и не создаст необоснованных убытков для поставщиков ресурсов.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что те, кто отсутствовал больше пяти дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору.

Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания: водоснабжение, газ (кроме газа на отопление) и вывоз коммунальных отходов.

Ранее россиянам назвали главную причину резкого роста платежей за ЖКУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!