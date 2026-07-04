Сенатор предложил автоматически пересчитывать плату за избыточное отопление

Россияне должны автоматически получать перерасчет за отопление, если тепло продолжали подавать в дома в теплую погоду. Об этом рассказал член Совета Федерации Олег Голов в интервью ТАСС.

«Инструментарии для перерасчета есть, они существуют. Важно, чтобы это было больше в автоматическом режиме, чтобы граждане не бегали по кабинетам с квиточками, чтоб им сделали те или другие перерасчеты, чтобы это не было дополнительной нагрузкой на управляющие компании», — сообщил он.

Сенатор также отметил, что ресурсоснабжающим организациям следует учитывать погодные условия и своевременно снижать подачу тепла. При этом, подчеркнул он, необходимо найти решение, которое не приведет к росту тарифов для населения и не создаст необоснованных убытков для поставщиков ресурсов.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что те, кто отсутствовал больше пяти дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору.

Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания: водоснабжение, газ (кроме газа на отопление) и вывоз коммунальных отходов.

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