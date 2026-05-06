Россиянам назвали главную причину резкого роста платежей за ЖКУ

Неожиданно высокий платеж за жилье для собственника чаще всего становится сюрпризом тот момент, когда в одной квитанции одновременно сходятся несколько факторов: изменение платы за содержание жилого помещения, перерасчеты за прошлые периоды, сезонные расходы, задолженность или пени. В результате рост итоговой суммы в платежке может быть связан сразу с несколькими основаниями, которые жители не всегда учитывают заранее. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор УК «ИнтерУют» Ален Лебедев.

По его словам, владельцы могут заранее влиять на размер будущих платежей через общие собрания собственников, где утверждаются перечень работ, размер платы за содержание жилья, расходы на содержание и ремонт общего имущества и приоритеты по текущему ремонту. Регулярное обсуждение этих вопросов помогает жителям заранее понимать, какие обязательства дом берет на себя в ближайший период и по каким причинам сумма в квитанции может измениться.

«Неожиданный рост платежа чаще связан с тем, что дом в какой-то момент сталкивается с действительной стоимостью своего содержания. Люди привыкают к одной цифре в квитанции и не всегда учитывают, что обслуживание лифтов, инженерных сетей, аварийной службы, уборка и фонд оплаты труда со временем дорожают», – отметил Лебедев.

Эксперт пояснил, что особенно чувствительны расходы в домах, где долго откладывали текущий ремонт или годами не пересматривали размер платы за содержание жилья, несмотря на износ оборудования и рост обязательных затрат. В такой ситуации даже обычные работы, которые раньше удавалось закрывать в текущем режиме, начинают требовать более заметных сумм. При этом, как отметил Лебедев, ни сезонные работы по содержанию дома, ни внеплановые расходы сами по себе не должны автоматически появляться в квитанции: такие вопросы выносятся на общее собрание собственников, где жители утверждают перечень работ, приоритеты по текущему ремонту и размер платы. Поэтому более высокий платеж по этому блоку, как правило, связан с решениями, которые дом принимает по итогам обсуждения своих расходов.

«Жители часто оценивают платежную квитанцию по привычке – через сумму за квадратный метр или в сравнении с соседним строением. Но дома изначально отличаются по составу общего имущества и по объему обязательного обслуживания: где-то больше лифтов, где-то сложнее инженерная начинка, а где-то выше нагрузка на придомовую территорию. Поэтому расходы на содержание у внешне похожих домов могут различаться довольно заметно», – поделился Лебедев.

Чтобы заранее снизить риск неожиданного роста платежей, Лебедев советует следить за повесткой ОСС, смотреть, какие работы и расходы выносятся на обсуждение, вовремя передавать показания приборов учета и не копить текущую задолженность. Отдельное внимание он рекомендует уделять сообщениям управляющей компании о ремонтных работах и внеплановых ситуациях, поскольку такие расходы чаще всего отражаются в квитанции с задержкой и становятся для собственников неприятным сюрпризом.

