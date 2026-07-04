Онищенко предложил сделать День семьи, любви и верности выходным

Идея сделать День семьи, любви и верности (8 июля) выходным только для многодетных семей нереализуема, и этот день следует объявить выходным для всех граждан. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что технически невозможно предоставить выходной только отдельной категории граждан. По его словам, если многодетным родителям не нужно будет работать, это создаст неравные условия по отношению к остальным.

Онищенко подчеркнул, что многодетные семьи уже выполняют важную социальную функцию и несут большую ответственность за будущее страны. В связи с этим, считает он, праздник должен быть ориентирован на всех граждан и способствовать укреплению семейных ценностей и популяризации многодетности.

Подобная дата могла бы быть особенно полезна для молодых людей, планирующих создание семьи, заключил он.

До этого сообщалось, что во втором полугодии 2026 года россиян ожидают две сокращенные рабочие недели — в ноябре и декабре.

Ранее в России предложили увеличить число отпускных дней в году.