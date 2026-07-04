Россиянам рассказали, когда их ждут короткие рабочие недели

В ноябре и декабре россиян ожидают две сокращенные рабочие недели

Во втором полугодии 2026 года россиян ожидают две сокращенные рабочие недели — в ноябре и декабре. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

По ее словам, первая короткая рабочая неделя будет в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Праздничный день, 4 ноября, в 2026 году приходится на среду, а 3 ноября станет сокращенным рабочим днем — его продолжительность уменьшится на один час.

Еще одна сокращенная неделя ожидает россиян в конце декабря. Она продлится три рабочих дня — с понедельника по среду. С 31 декабря начнутся новогодние каникулы.

Эксперт также напомнила, что 31 декабря 2026 года является официальным выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 4 января.

До этого в департаменте организационного развития Роскачества рассказали «Газете.Ru», что реальные преимущества четырехдневной рабочей недели существуют, однако проявляются они не во всех сферах. Для сотрудников главный плюс — это дополнительный выходной день, который можно использовать для отдыха, семьи или обучения при условии сохранения прежнего уровня зарплаты.

Ранее в России предложили увеличить число отпускных дней в году.