Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Эксперт Минпросвещения посоветовала избегать двух фраз в разговоре с выпускниками

Лосева: фразы «все позади» и «не переживай» обесценивают чувства выпускников
Александр Кряжев/РИА Новости

Фразы «все позади» и «не переживай» не помогают выпускникам справиться со стрессом после ЕГЭ. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения Елена Лосева.

Лосева пояснила, что такие фразы могут восприниматься выпускниками как обесценивание их переживаний. По словам специалиста, подготовка к экзаменам и последующая приемная кампания — один из самых сложных этапов в жизни старшеклассников, связанный с высокой психологической нагрузкой.

Эксперт рекомендует родителям помогать ребенку восстанавливаться физически, не смешивать результат экзамена и личность школьника, а также обсуждать несколько сценариев поступления в зависимости от набранных баллов.

«Когда ребенок знает, что его любят вне зависимости от места, в которое он поступит, ему гораздо легче справиться с ожиданием», — подчеркнула Лосева.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что ЕГЭ не отражает реальных знаний, а лишь запугивает и «дрессирует» детей. По его словам, даже один из авторов экзамена признал его неэффективность. Миронов отметил, что подготовка к ЕГЭ превратилась в конвейер, высасывающий деньги из семей, а сам экзамен учит детей не думать, а давать тот ответ, которого ждут экзаменаторы. Он призвал отказаться от ЕГЭ и менять систему образования в целом.

Ранее во ВШЭ объяснили рост числа набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!