Эксперт Минпросвещения посоветовала избегать двух фраз в разговоре с выпускниками

Фразы «все позади» и «не переживай» не помогают выпускникам справиться со стрессом после ЕГЭ. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения Елена Лосева.

Лосева пояснила, что такие фразы могут восприниматься выпускниками как обесценивание их переживаний. По словам специалиста, подготовка к экзаменам и последующая приемная кампания — один из самых сложных этапов в жизни старшеклассников, связанный с высокой психологической нагрузкой.

Эксперт рекомендует родителям помогать ребенку восстанавливаться физически, не смешивать результат экзамена и личность школьника, а также обсуждать несколько сценариев поступления в зависимости от набранных баллов.

«Когда ребенок знает, что его любят вне зависимости от места, в которое он поступит, ему гораздо легче справиться с ожиданием», — подчеркнула Лосева.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что ЕГЭ не отражает реальных знаний, а лишь запугивает и «дрессирует» детей. По его словам, даже один из авторов экзамена признал его неэффективность. Миронов отметил, что подготовка к ЕГЭ превратилась в конвейер, высасывающий деньги из семей, а сам экзамен учит детей не думать, а давать тот ответ, которого ждут экзаменаторы. Он призвал отказаться от ЕГЭ и менять систему образования в целом.

Ранее во ВШЭ объяснили рост числа набравших 100 баллов на ЕГЭ.