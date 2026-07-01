В Госдуме сравнили ЕГЭ с дрессировкой в цирке

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что единый государственный экзамен не отражает реальных знаний, лишь запугивает — дрессирует детей. Даже авторы ЕГЭ призвали отменить экзамен, отметил депутат.

«Не прошло и четверти века, как один из авторов и сторонников ЕГЭ, признал неэффективность и бесполезность этой затеи. Единый госэкзамен и подготовка к нему в последнее время все меньше напоминают обучение и все больше дрессировку цирковых животных. Сначала детей запугивают госэкзаменом, потом заставляют зубрить вместо того, чтобы учить их думать самостоятельно. И вот на экзамен приносят задания с ошибками и опечатками (кампания 2026 в этом плане — позор для Рособрнадзора). ЕГЭ учит детей не думать и не искать, а дать тот ответ, которого хотят экзаменаторы», — отметил он.

ЕГЭ, по мнению Миронова, не избавил систему образования от коррупции. Семьи стали тратить больше денег на репетиторов, сказал он.

«Подготовка к ЕГЭ и олимпиады (как способу поступить в вуз, не взирая на результаты ЕГЭ) превратились в конвейер, который высасывает из семьи деньги миллионами рублей ежегодно. Это уже не коррупция, а отмена бесплатного образования. Надо уходить от ЕГЭ и менять систему образования в целом: поднимать престиж учителя, возвращать логику в школу, развивать у детей мышление вместо зубрежки и возвращать нормальные живые экзамены», – заявил депутат.

Ранее Греф назвал ЕГЭ «отыгравшим свою роль».