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Глава МАГАТЭ оценил сроки восстановления ЛЭП у Запорожской АЭС

Гросси: ремонт ЛЭП «Днепровская» у ЗАЭС завершат через несколько недель
Ramil Sitdikov/Reuters

Ремонт линии электропередачи (ЛЭП) «Днепровская» у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) планируется завершить в ближайшие недели. Об этом РИА Новости заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Мы надеемся завершить ремонтные работы, которые ведутся сейчас, в течение нескольких недель», — сказал он.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о завершении ремонта ЛЭП «Днепровская» вечером 21 июня. На станции подтвердили готовность к подключению отремонтированной линии, которая получает питание со стороны Украины. Однако 26 июня МАГАТЭ сообщило, что ЛЭП до сих пор не введена в эксплуатацию из-за повреждений на соединительной подстанции.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила о завершении локального режима тишины, который был введен для проведения ремонтных работ на ЛЭП «Днепровская». Режим действовал с 5 июня, его целью было восстановление одной из двух высоковольтных линий, поврежденных в результате предыдущей атаки дронов. По словам Яшиной, согласованный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился 23 июня.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ приедет в Россию на переговоры.

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