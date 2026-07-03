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Политика

Глава МАГАТЭ приедет в Россию на переговоры

Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал визит в Калининград для переговоров по ЗАЭС
Ramil Sitdikov/Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшее время намерен отправиться в Калининград, где планируется провести переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

По его словам, встреча должна состояться в формате пленарного заседания. В мероприятии должны принять участие представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД России, а также других российских структур, связанных с вопросами безопасности и работы станции.

Гросси добавил, что подобные консультации проводятся регулярно, они позволяют сторонам обсуждать широкий круг тем, например, техническое состояние ЗАЭС, условия функционирования станции, вопросы безопасности и т.д.

В июне Гросси заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на сотрудников Запорожской АЭС недопустимы.

18 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, заявила, что проинформирует МАГАТЭ, что в результате ударов украинских войск по Энергодару одна из сотрудниц станции получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Россия оспорила доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

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