Удаленщиков предупредили о новой схеме обмана с компенсациями за интернет

Мошенники стали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам, работающим удаленно, якобы оформить компенсацию за использование домашнего интернета и личной техники. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России или ФНС и предлагают получить выплату. Для этого они просят пройти «идентификацию» через «Госуслуги», сообщить реквизиты банковской карты или назвать код из СМС. В «Мошеловке» предупредили, что такие действия могут привести к потере доступа к аккаунту на «Госуслугах» и хищению денежных средств.

Эксперты напомнили, что государственные ведомства не выплачивают компенсации за использование личной техники или домашнего интернета и призвали не сообщать посторонним коды подтверждения из СМС.

До этого сообщалось, что мошенники начали прикидываться «биологическими матерями» подростков, чтобы получить от них деньги.

Ранее подросток под влиянием аферистов проник в чужой дом, считая, что работает на спецслужбы.