Мошенники начали прикидываться «биологическими матерями» подростков, чтобы получить от них деньги. Новую преступную схему раскрыл Telegram-канал Baza.

По данным источника, так мошенники пытались обмануть 14-летнего сына главы Тарусского округа Калужской области Михаила Голубева. Школьнику пришло эмоциональное сообщение якобы от биологической матери, которая просила прощения за то, что в силу тяжелых обстоятельств отдала сына в другую семью. В ходе переписки женщина запросила у подростка код от портала «Гослуги». Мальчик, к счастью, не поверил и сразу пошел к реальным родителям.

Сам чиновник отнесся к истории с юмором, назвав ее «достойной турецкого или индийского сериала». Однако он призвал россиян быть внимательными.

До этого 42-летняя россиянка попала под полный контроль мошенников. По данным Telegram-канала Mash, у женщины развился стокгольмский синдром, из-за которого она сама искала общения с мошенниками и без каких-либо уговоров отдавала им деньги. Когда семья узнала о происходящем, ей сменили сим-карту, а затем и вовсе забрали у женщины телефон. Позже россиянку госпитализировали в психдиспансер.

Ранее подросток под влиянием аферистов проник в чужой дом, считая, что работает на спецслужбы.