Подросток под влиянием аферистов проник в чужой дом, считая, что работает на спецслужбы

В Якутске подросток вскрыл сейфы в чужой квартире по указке мошенников

В Якутске 18-летний местный житель, оказавшийся под влиянием мошенников, проник в чужую квартиру с целью кражи, но не нашел ничего ценного, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Недавно житель города вернулся домой и обнаружил, что в квартиру проникли неизвестные, вскрыли сейфы и искали ценные вещи.

Как установили оперативники, злоумышленники через интернет вышли на 17-летнюю дочь потерпевшего и, угрожая возбудить уголовное дело, заставили ее участвовать в лжеследственных мероприятиях.

Следуя инструкции, девушка спрятала в тайнике ключи от квартиры, которыми позже воспользовался 18-летний юноша. Он, по его словам, тоже был уверен, что действует в качестве внештатного сотрудника спецслужб. При этом молодой человек проник в чужое жилье и вскрыл сейфы.

Однако ценностей, заинтересовавших мошенников, в квартире не оказалось, поэтому серьезного ущерба хозяева не понесли. Проверка продолжается, решается вопрос о передаче материалов следователям.

Ранее россиянка каждый день общалась с мошенникам и попала в психдиспансер.