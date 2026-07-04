Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал об оперативной ситуации на подходах к мосту в «Максе».

«Движение автoтранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Всех, кто находится на мосту во время действия ограничений, призвали сохранять спокойствие и следовать укaзаниям сотрудников службы транспортной безопасности.

3 июля Telegram-канал Mash сообщал, что через Крымский мост ограничили провоз одновременно запасов бензина и газа.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что пробка у Крымского моста выросла до 2,8 тыс. автомобилей.