Пробка у Крымского моста выросла до 2,8 тыс. автомобилей

В очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось почти 2,8 тыс. автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За 2 часа до этого там находилось 2 тыс. машин. Время ожидания для проезда составляет несколько часов.

«10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1780 транспортных средств. Время ожидания более четырех часов», — сообщает канал.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление, регламентирующее новый порядок движения транспорта в регионе.

Водителям, следующим по маршруту, официально рекомендовано использовать альтернативный сухопутный коридор, который пролегает от города Таганрог до населенного пункта Джанкой. Это решение принято в рамках комплекса мер по оптимизации транспортных потоков и снижения нагрузки на инфраструктуру. Напомним, ранее на Крымском мосту уже был введен запрет на проезд грузового транспорта.

До этого Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.