Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Пробка у Крымского моста выросла до 2,8 тыс. автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 2,8 тысячи автомобилей
Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

В очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось почти 2,8 тыс. автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За 2 часа до этого там находилось 2 тыс. машин. Время ожидания для проезда составляет несколько часов.

«10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1780 транспортных средств. Время ожидания более четырех часов», — сообщает канал.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление, регламентирующее новый порядок движения транспорта в регионе.

Водителям, следующим по маршруту, официально рекомендовано использовать альтернативный сухопутный коридор, который пролегает от города Таганрог до населенного пункта Джанкой. Это решение принято в рамках комплекса мер по оптимизации транспортных потоков и снижения нагрузки на инфраструктуру. Напомним, ранее на Крымском мосту уже был введен запрет на проезд грузового транспорта.

До этого Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!