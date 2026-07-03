На Крымском мосту ужесточили правила провоза топлива

Путешественники, пересекающие Крымский мост, больше не могут одновременно перевозить запасы бензина и бытового газа, сообщает Mash. Новые правила введены из соображений безопасности.

Согласно действующим нормам, пассажиры могут взять с собой либо 200 литров бензина в любой таре объемом до 50 литров, либо 100 литров сжиженного газа. Ранее автовладельцы стали все чаще провозить оба вида топлива в максимальных объемах одновременно, что создавало дополнительные риски.

Требование касается всех транспортных средств, следующих через мост. Контроль за соблюдением правил осуществляют сотрудники досмотровых служб на подъездах к переправе.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Ранее сообщалось, что пробка у Крымского моста выросла до 2,8 тыс. автомобилей.