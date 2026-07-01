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В школах России начнут вводить новый предмет

Кравцов: в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России»
Shutterstock

Минпросвещения РФ в следующем учебном году начнет поэтапное введение в школах «Духовно-нравственной культуры России». Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России», по этому предмету также готовим учебники», — уточнил министр.

ДНКР начнут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах, а в следующем — в шестых и седьмых.

Цель дисциплины — формирование у учеников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Так, школьники изучат жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев специальной военной операции (СВО), чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».

До этого Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики, физики, химии и биологии.

Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.

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