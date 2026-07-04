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Общество

В России вдвое подешевели на арбузы к началу июля

АКОРТ: стоимость арбузов в России снизилась вдвое к началу июля
Виталий Тимкив/РИА Новости

Стоимость арбузов в российских торговых сетях к началу июля снизилась в два раза. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

По его словам, если в середине июня минимальная цена арбузов составляла около 80 рублей за килограмм, то к началу июля она снизилась до 40 рублей за килограмм. Эксперт объяснил это сезонным увеличением предложения бахчевых. Богданов также отметил, что по мере поступления на рынок основного урожая к августу цены на арбузы, вероятно, продолжат снижаться.

По данным АКОРТ, в крупных торговых сетях покупателям доступно от одного до трех видов арбузов, при этом около 80% ассортимента составляет продукция российских производителей. Остальной объем обеспечивают поставки из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции.

До этого врач предупредил, что арбузы и дыни лучше покупать в период их естественного созревания, так как ранние плоды обычно выращены с помощью различных методов ускорения, включая обилие нитратных удобрений. В целом нитраты не опасны, но при сильном превышении установленных норм такие бахчевые могут быть опасны для здоровья.

Ранее диетолог рассказала, кому не стоит есть арбузы.

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