Диетолог рассказала, кому не стоит есть арбузы

Сезонные арбузы могут представлять опасность для людей с сахарным диабетом, поскольку они являются более сахарными. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог‑нутрициолог София Кованова.

«Вне сезона — можно, но ограниченно. Если нет проблем с ЖКТ и потребление арбуза контролируемо, то можно есть и в июне, но не весь за раз, а пару кусочков», — предупредила Кованова.

Она отметила, что ранние плоды содержат больше воды, а не полезных веществ. При этом количество нитратов в них может быть увеличено в три раза. По ее словам, сезон арбузов в России начинается в августе и продолжается до конца сентября.

В целом арбузы могут принести пользу для людей за счет содержания витамина C (важен для иммунитета и синтеза коллагена), витамина А (необходим для зрения и кожи), витамина В6 (участвует в метаболизме и работе нервной системы). Кроме того, в них есть калий (важен для работы сердца, мышц и поддержания водно-солевого баланса), магний (участвует в сотнях ферментативных реакций), заключила эксперт.

Доктор сельскохозяйственных наук Артем Соколов до этого говорил, что многие любители арбузов уверены, что на спелость ягоды указывает сухой хвостик, однако идеальный — именно зеленый. При этом, по его словам, арбуз с сухим хвостиком тоже можно приобретать — главное, чтобы плод не был чернеющим или вялым.

Ранее россиян предупредили об опасности ранних дынь и арбузов.