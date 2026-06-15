Врач предостерегла россиян от покупки ранних арбузов и дынь

Арбузы и дыни лучше покупать в период их естественного созревания, так как ранние плоды обычно выращены с помощью различных методов ускорения, включая обилие нитратных удобрений. В целом нитраты не опасны, но при сильном превышении установленных норм такие бахчевые могут быть опасны для здоровья, предупредила в беседе с RT врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Соснина.

Употребление напичканных нитратами арбузов и дынь может вызвать в лёгких случаях расстройство ЖКТ, а в тяжёлых, когда допустимые нормы сильно превышены, привести к отравлению, подчеркнула специалист. Она отметила, что нитраты в организме действуют на обмен веществ и на способность гемоглобина переносить кислород к тканям.

«В результате постепенно могут появляться головные боли, слабость, учащённое сердцебиение и другие признаки кислородного голодания, — предупредила врач. — Дополнительный риск связан с тем, что при регулярном поступлении нитратов в организм могут образовываться нитрозамины — соединения, обладающие канцерогенными свойствами».

Также она призвала при покупке бахчевых учитывать и прочие факторы – в частности, не покупать их на точках торговли у дороги, где они подолгу лежат под солнцем, повреждаются и становятся пристанищем для микробов. По тем же причинам избегать следует покупки разрезанных плодов, заключила Сонина.

Напомним, на избыток нитратов могут указывать слишком яркая красная мякоть с фиолетовым оттенком и кислый запах. Как отмечала в беседе с «Газетой.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, завкафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева, также можно положить кусочек мякоти в стакан с водой: если вода покраснела или порозовела в течение 15–20 минут — вероятно, в арбузе много нитратов. Однако точно определить содержание нитратов можно только с помощью нитрат-тестера. По её словам, безопасный уровень нитратов в арбузе — до 60 мг на килограмм.

Диетолог ранее рассказала, кому не стоит есть арбузы.