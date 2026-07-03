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Общество

Россиянка избила сожителя черствым хлебом по лицу и получила реальный срок

В Курской области женщину осудили за избиение мужчины буханкой черствого хлеба
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Курской области стала фигуранткой уголовного дела после конфликта с сожителем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Щигровском районе. Россиянка пила вместе со своим возлюбленным, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры 61-летняя женщина ударила мужчину буханкой черствого хлеба по голове. Затем она схватила нож и стала угрожать сожителю расправой.

В отношении агрессорши возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за тяжкое преступление с применением насилие. Ей назначили условный срок, который она еще не успела отбыть.

В результате суд отменил приговор по предыдущему делу и назначил фигурантке срок три года и шесть месяцев, их она проведет в колонии общего режима.

До этого в Тольятти мужчина нанес 13-летнему школьнику несколько ударов прямо на улице. Причиной агрессии стал вопрос о наркотиках. Мальчик попал в больницу с переломами ребра и руки.

Ранее сообщалось, что россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка.

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