Россиянка избила сожителя черствым хлебом по лицу и получила реальный срок

Жительница Курской области стала фигуранткой уголовного дела после конфликта с сожителем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Щигровском районе. Россиянка пила вместе со своим возлюбленным, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры 61-летняя женщина ударила мужчину буханкой черствого хлеба по голове. Затем она схватила нож и стала угрожать сожителю расправой.

В отношении агрессорши возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за тяжкое преступление с применением насилие. Ей назначили условный срок, который она еще не успела отбыть.

В результате суд отменил приговор по предыдущему делу и назначил фигурантке срок три года и шесть месяцев, их она проведет в колонии общего режима.

До этого в Тольятти мужчина нанес 13-летнему школьнику несколько ударов прямо на улице. Причиной агрессии стал вопрос о наркотиках. Мальчик попал в больницу с переломами ребра и руки.

Ранее сообщалось, что россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка.