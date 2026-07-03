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Общество

В Тольятти мужчина переломал кости мальчику, спросившему его про наркотики

В Тольятти мужчина переломал кости ребенку, спрашивавшему про наркотики
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП ТОЛЬЯТТИ»

В Тольятти мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тольятти».

Инцидент произошел на улице. По словам очевидца, до случившегося школьник приставал к взрослому с расспросами о наркотиках.

Мужчина жестоко избил ребенка. У пострадавшего диагностировали переломы ребра и руки.

До этого, 14 июня, женщина избила чужого ребенка на детской площадке в Новосибирске. Инцидент попал на видео — на кадрах видно, как она бьет ребенка и с размаха пинает его ногой. После случившегося родители пострадавшего ждали полицию пять часов, а затем им сообщили, что наряд не приедет. На следующий день они обратились в ПДН, больницу и отдел полиции.

Ранее сообщалось о жестоком избиении детей подростком на детской площадке в Нижневартовске.

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