Россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка

В Новосибирской области перед судом предстанет 37-летняя женщина, которая ударила сожителя ножом в живот на глазах ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в темное время суток после совместного застолья сожителей, во время которого они распивали спиртное. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой агрессорша схватила кухонный нож и ударила оппонента лезвием в область в животе — все это произошло на глазах малолетнего ребенка.

В результате вред, нанесенный здоровью мужчины, оценили как тяжкий. Чтобы помочь нападавшей избежать ответственности, потерпевший утверждал, что якобы сам ударил себя ножом — экспертиза опровергла эту версию. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Дагестане женщина ударила свою дочь ножом за то, что та ушла от мужа.