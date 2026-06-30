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Общество

Ревнивец избил экс-супругу и угрожал ей кухонным ножом в Кузбассе

В Кузбассе ревнивец избил экс-супругу и угрожал ей кухонным ножом
Shutterstock

В Кузбассе мужчина пришел к бывшей жене, избил ее и угрожал ножом из-за ревности. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел ночью в квартире на проспекте Строителей в городе Междуреченске. Предварительно, 31-летний пьяный мужчина пришел к экс-супруге и устроил скандал на почве ревности. В ходе ссоры агрессор нанес женщине травмы, а затем стал угрожать ей физическим устранением при помощи кухонного ножа.

Пострадавшая вызвала экстренные службы. Прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира, а затем передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.

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