В Кузбассе ревнивец избил экс-супругу и угрожал ей кухонным ножом

В Кузбассе мужчина пришел к бывшей жене, избил ее и угрожал ножом из-за ревности. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел ночью в квартире на проспекте Строителей в городе Междуреченске. Предварительно, 31-летний пьяный мужчина пришел к экс-супруге и устроил скандал на почве ревности. В ходе ссоры агрессор нанес женщине травмы, а затем стал угрожать ей физическим устранением при помощи кухонного ножа.

Пострадавшая вызвала экстренные службы. Прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира, а затем передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.